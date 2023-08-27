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Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Армия
27 августа 2023 г. 16:12
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства.

Находящиеся с официальным визитом в Азербайджане министр национальной обороны Турецкой Республики Яшар Гюлер и возглавляемая им делегация сначала посетили могилы Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося учёного-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почётного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году. Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти.

Затем в Министерстве обороны Азербайджана состоялась торжественная церемония встречи. Министры обороны Азербайджана и Турции прошли перед почётным караулом, в сопровождении Военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

После церемонии встречи министр обороны и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией.

Поприветствовав гостей, министр обороны генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане. Отметив высокий уровень военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, министр обороны подчеркнул важность продолжения по восходящей линии работы в этом направлении.

Выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в братскую страну в качестве министра национальной обороны Турции, Я.Гюлер поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил, что стратегическое союзничество двух стран основано на дружественных и братских отношениях.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сфере, а также в области региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib

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