Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ 27-го марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой, завершающим свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по перспективам развития военного сотрудничества между Азербайджаном и США, военно-политической ситуации в регионе, урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.