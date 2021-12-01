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Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном 1 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан, сопредседателем Совместной азербайджано-пак
Армия
1 декабря 2021 г. 15:49
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

1 декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с министром оборонного производства Исламской Республики Пакистан, сопредседателем Совместной азербайджано-пакистанской комиссии Зубайдой Джалал.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства, обсуждены основные векторы двустороннего военного сотрудничества.

Министр обороны подробно проинформировал гостей о работе, проводимой на территориях, освобожденных в ходе Отечественной войны, увенчавшейся победой Азербайджанской армии под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Выразив удовлетворение развитием азербайджано-пакистанского военного сотрудничества, генерал-полковник З.Гасанов поблагодарил руководство и народ Пакистана за поддержку справедливой позиции Азербайджана на всех уровнях, в том числе в международных организациях, а также за оказываемую нашей стране моральную поддержку.

На встрече была особо подчеркнута важная роль дружеских отношений глав государств в развитии двусторонних отношений. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении развития двустороннего, а также трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.

Отметив важность совместных учений в повышении профессионального уровня военнослужащих трех дружественных и братских стран, министр подчеркнул важность наращивания усилий в этой области.

В свою очередь, министр оборонного производства Исламской Республики Пакистан З.Джалал поздравила азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности страны. Министр пожелала упокоения Всевышним душ военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне и в результате крушения вертолета 30 ноября.

З.Джалал подчеркнула важность подобных встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего и трехстороннего сотрудничества с Пакистаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной областях, в сфере военного производства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Pakistan arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

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