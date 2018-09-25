Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ 25 сентября в рамках третьей Азербайджанской международной оборонной выставки "ADEX 2018", проводимой в Бакинском Экспо-центре, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Маликом Зафаром Игбалом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы региональной безопасности, укрепление дружеских связей между армиями двух государств, в том числе проведение совместных мероприятий.