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Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов этой страны генералом Надимом Разой.
Армия
22 марта 2022 г. 14:41
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном
Закир Гасанов

Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Пакистан министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов этой страны генералом Надимом Разой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Накануне состоялась официальная церемония встречи. После исполнения государственных гимнов обеих стран министр обороны генерал-полковник З.Гасанов прошел перед почетным караулом.

Поприветствовав гостей, генерал Н.Раза выразил удовлетворение видеть их в своей стране. Было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном вступили в новый этап.

Поблагодарив за приглашение, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что между народами Азербайджана и Пакистана исторически существуют дружественные связи, которые, как и в других сферах, вносят весомый вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества.

На встрече была особо подчеркнута значимость расширения взаимодействия между видами войск армий двух стран, организации взаимных визитов и дальнейшего развития сотрудничества.

Стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном, вопросы военного образования, борьбы с терроризмом и другие вопросы безопасности.

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