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Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.
Армия
9 марта 2023 г. 15:55
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Обсуждения состоялись в ходе встречи первого заместителя министра обороны - начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева с находящимся с официальным визитом в нашей стране начальником штаба Командования Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенантом Мустафой Огузом.

Поприветствовав гостя, начальник Генерального штаба отметил развитие сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, и активное участие представителей Азербайджанской Армии в рамках различных программ НАТО.

На встрече был высоко оценен вклад Североатлантического альянса в подготовку наших подразделений в рамках Концепции Оперативных Возможностей НАТО, стороны также обсудили направления совместных действий против существующих и возможных угроз.

Генерал-лейтенант М.Огуз выразил удовлетворение визитом в нашу страну, высоко оценив деятельность военнослужащих Азербайджанской Армии во всех сферах в рамках партнерства с НАТО, в том числе профессионализм, проявленный ими в миротворческих миссиях.

В заключение были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в различных областях.

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Версия на английском языке Prospects for development of Azerbaijan-NATO military cooperation discussed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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