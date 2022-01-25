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Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном Находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Иран Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери
Армия
25 января 2022 г. 21:57
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Исламской Республике Иран, встретился с министром обороны и поддержки вооруженных сил этой страны генерал-майором Мохаммадрзой Гераи Аштиани.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Перед встречей министр обороны генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с военной продукцией разного назначения, представленной в выставочном зале Министерства обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Выразив удовлетворение видеть гостей в Иране, генерал-майор М.Гераи Аштиани подчеркнул, что религиозные, исторические и культурные связи между нашими народами основаны на добрых дружеских традициях. Иранский министр особо отметил, что развитие военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном является важным фактором.

Выразив признательность за оказанное гостеприимство, генерал-полковник З.Гасанов, в свою очередь, отметил, что азербайджано-иранские отношения имеют давнюю историю и построены на прочной основе. Генерал-полковник З.Гасанов пригласил министра обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран с официальным визитом в Азербайджан.

Деятельность совместной рабочей группы, созданной Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран для развития военного сотрудничества, а также мероприятия, осуществляемые на основе двустороннего соглашения, были высоко оценены в ходе встречи.

Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической и военно-медицинской сферах, организации взаимных визитов экспертных групп и других вопросах, представляющих интерес.

По итогам встречи стороны подписали протокол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə İran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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