Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией

10 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

10 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

На встрече была подчеркнута важность увеличения интенсивности совместных учений. Было отмечено, что компьютерные командно-штабные учения Eternity и учения "Кавказский орел", проводимые в трехстороннем формате, способствуют повышению уровня профессионализма военнослужащих, развитию дружеских отношений между ними, а также способствуют взаимному обмену опытом. Выражена уверенность в том, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в области обороны будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи также обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах, вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.