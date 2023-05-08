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Обсуждены перспективы развития военно-образовательного сотрудничества с Турцией

Обсуждены перспективы развития военно-образовательного сотрудничества с Турцией 8 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турции, профессором Эрханом Афьонджу и обсудил перспективы развития сотрудничества с Турцией в сфере военного
Армия
8 мая 2023 г. 19:29
Обсуждены перспективы развития военно-образовательного сотрудничества с Турцией

8 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турции, профессором Эрханом Афьонджу и обсудил перспективы развития сотрудничества с Турцией в сфере военного образования.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Министр обороны поприветствовал гостей и отметил высокий уровень сотрудничества с братской страной в сфере военного образования, как и в других областях.

Профессор Э.Афьонджу выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан. Он подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в обсуждаемой сфере.

Турецкая делегация также встретилась с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

На встрече было отмечено, что обмен опытом с Национальным университетом обороны Турции оказал положительное влияние на формирование профессиональных кадров в армии Азербайджана.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоProspects for development of Azerbaijan's military-educational co-op with Türkiye discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə ilə hərbi-təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

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