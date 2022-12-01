Обсуждены перспективы развития ВМС Азербайджана и Пакистана

В Баку прошла встреча командующего Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирала Субхана Бекирова с делегацией, возглавляемой командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази. Об этом Report соо

В Баку прошла встреча командующего Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирала Субхана Бекирова с делегацией, возглавляемой командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала в ВМС состоялась официальная церемония встречи. Командующий ВМС Пакистана прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран. Был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.

Затем глава пакистанской делегации оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, командующий ВМС вице-адмирал С.Бекиров отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере основано на дружественных и братских отношениях.

Делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВМС.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, адмирал М.A.X.Ниази подчеркнул важность работы, проводимой в направлении дальнейшего развития ВМС обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о расширении сотрудничества между ВМС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и других областях.

Затем был проведен осмотр военных кораблей, делегация была проинформирована об их тактико-технических характеристиках, а также о размещении и питании экипажей.