О нас

Обсуждены перспективы развития ВМС Азербайджана и Пакистана

Обсуждены перспективы развития ВМС Азербайджана и Пакистана В Баку прошла встреча командующего Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирала Субхана Бекирова с делегацией, возглавляемой командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази. Об этом Report соо
Армия
1 декабря 2022 г. 17:45
Обсуждены перспективы развития ВМС Азербайджана и Пакистана

В Баку прошла встреча командующего Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирала Субхана Бекирова с делегацией, возглавляемой командующим Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала в ВМС состоялась официальная церемония встречи. Командующий ВМС Пакистана прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран. Был возложен венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории воинской части, почтена его светлая память.

Затем глава пакистанской делегации оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, командующий ВМС вице-адмирал С.Бекиров отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере основано на дружественных и братских отношениях.

Делегации был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВМС.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, адмирал М.A.X.Ниази подчеркнул важность работы, проводимой в направлении дальнейшего развития ВМС обеих стран.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о расширении сотрудничества между ВМС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и других областях.

Затем был проведен осмотр военных кораблей, делегация была проинформирована об их тактико-технических характеристиках, а также о размещении и питании экипажей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Pakistan HDQ-nin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Другие новости из категории

Состоялась встреча между министром обороны Азербайджана и командующим ВМС Пакистана
ФотоСостоялась встреча между министром обороны Азербайджана и командующим ВМС Пакистана
1 декабря 2022 г. 17:10
ГПС: В ноябре задержаны 47 нарушителей госграницы Азербайджана
ФотоГПС: В ноябре задержаны 47 нарушителей госграницы Азербайджана
1 декабря 2022 г. 11:49
Начальник Генштаба ВС Азербайджана провел ряд встреч в Оклахоме
ФотоНачальник Генштаба ВС Азербайджана провел ряд встреч в Оклахоме
1 декабря 2022 г. 10:20
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по армянским подразделениям
1 декабря 2022 г. 09:33
МО Азербайджана: К сожалению, РМК по-прежнему пренебрегает нашими обращениями
МО Азербайджана: К сожалению, РМК по-прежнему пренебрегает нашими обращениями
30 ноября 2022 г. 21:33
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
30 ноября 2022 г. 20:47
Прошло мероприятие по случаю 160-летия со дня создания воинской части ВМС
ФотоПрошло мероприятие по случаю 160-летия со дня создания воинской части ВМС
30 ноября 2022 г. 18:50
Обсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана
ФотоОбсуждены вопросы расширения сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана
30 ноября 2022 г. 18:15
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Шуше и Агдаме
Армяне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Шуше и Агдаме
30 ноября 2022 г. 17:28
Полковник НАТО: ВС Азербайджана добились превосходного прогресса
Полковник НАТО: ВС Азербайджана добились превосходного прогресса
30 ноября 2022 г. 09:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi