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Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и
Армия
28 августа 2023 г. 16:44
Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти.

В Генеральном штабе азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи, начальники генеральных штабов Азербайджана и Турции прошли перед почетным караулом. В исполнении военного оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны двух братских государств. В соответствии с протоколом генерал армии М.Гюрак оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился со своим турецким коллегой.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Генерал-полковник К.Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за теплый прием, генерал армии Метин Гюрак выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Генерал армии М.Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024-ом году с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye mull prospects for development of cooperation between two armies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin Baş Qərargah rəislərinin görüşü olub, əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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