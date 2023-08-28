Обсуждены перспективы развития сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация, возглавляемая начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии Метином Гюраком, посетила могилы общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею Шехидов и мемориал турецким-воинам освободителям, павшим в 1918 году.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Турецкая делегация возложила венки и цветы к могилам, воздав дань уважения их светлой памяти.

В Генеральном штабе азербайджанской армии состоялась торжественная церемония встречи, начальники генеральных штабов Азербайджана и Турции прошли перед почетным караулом. В исполнении военного оркестра министерства обороны прозвучали государственные гимны двух братских государств. В соответствии с протоколом генерал армии М.Гюрак оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Затем первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев встретился со своим турецким коллегой.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев поздравил генерала армии М.Гюрака с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции и выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане.

Генерал-полковник К.Велиев выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью военнослужащего турецкой армии в районе проведения антитеррористической операции "Pençe-Kilit".

Было особо подчеркнуто, что совместные двусторонние и многонациональные учения с братской страной положительно влияют на повышение уровня профессионализма военнослужащих.

Поблагодарив за теплый прием, генерал армии Метин Гюрак выразил удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан в качестве начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции. Генерал армии М.Гюрак отметил важность совместных мероприятий, запланированных к проведению в текущем и 2024-ом году с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

На встрече были обсуждены результаты проделанной работы по дальнейшему расширению сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, подчеркнута важность более интенсивного осуществления этой деятельности. Стороны провели подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.