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Обсуждены перспективы развития азербайджано-узбекского военного сотрудничества

Обсуждены перспективы развития азербайджано-узбекского военного сотрудничества Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с делегацией Министерства обороны Республики Узбекистан, находящейся с визитом в нашей стране.
Армия
21 сентября 2022 г. 12:01
Обсуждены перспективы развития азербайджано-узбекского военного сотрудничества

Заместитель министра обороны, начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с делегацией Министерства обороны Республики Узбекистан, находящейся с визитом в нашей стране.

Генерал-лейтенант Н.Османов приветствовал гостей и подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в военной области основано на дружеских и братских отношениях, и что эти отношения постоянно развиваются.

Выразив удовлетворение визитом в нашу страну, гости подчеркнули необходимость подобных встреч и расширения взаимных связей в целях укрепления азербайджано-узбекистанских отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в сфере материально-технического обеспечения между нашими странами, обсуждены интересующие вопросы.

В завершение делегация посетила Центральную инвентарную базу и Центральный продовольственный склад Министерства обороны, а также танкоремонтный завод и ознакомилась с проделанной там работой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Özbəkistan hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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