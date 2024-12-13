Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максо

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев провел встречу с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с начальником Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба рассказал об успешных реформах, проводимых в азербайджанской армии, о победе нашей армии в Отечественной войне и применении боевого опыта, обретенного в ходе последующих боевых действий.

Генерал-полковник Велиев высоко оценил сотрудничество Азербайджана с НАТО в рамках различных программ, подчеркнув важность дальнейшего развития этих отношений.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-лейтенант Нильсен поблагодарил за теплое гостеприимство. Гость высоко оценил вклад военнослужащих армии Азербайджана в рамках партнерства с НАТО, включая участие в миротворческих миссиях и других мероприятиях.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества с НАТО в области военного образования и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.