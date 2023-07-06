Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном

6 июля Азербайджан посетила делегация во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

6 июля Азербайджан посетила делегация во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила Аллею шехидов, возложила венок к памятнику “Вечный огонь”.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приветствовал гостей и сказал, что рад видеть их в нашей стране.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, министр обороны Кыргызстана в свою очередь поблагодарил за теплый прием. Он отметил, что исторические дружеские и братские связи наших народов внесли большой вклад в развитие военного сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в военной, военно-технической и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.