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Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном

Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном 6 июля Азербайджан посетила делегация во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.
Армия
6 июля 2023 г. 20:47
Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном

6 июля Азербайджан посетила делегация во главе с министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила Аллею шехидов, возложила венок к памятнику “Вечный огонь”.

Затем в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приветствовал гостей и сказал, что рад видеть их в нашей стране.

Выразив удовлетворение своим визитом в Азербайджан, министр обороны Кыргызстана в свою очередь поблагодарил за теплый прием. Он отметил, что исторические дружеские и братские связи наших народов внесли большой вклад в развитие военного сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в военной, военно-технической и других сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Qırğızıstan arasında hərbi əməkdaşlıq müzakirə edilib

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