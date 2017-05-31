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    Обсуждено сотрудничество Азербайджана с НАТО

    Закир Гасанов встретился с начальником Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО в Измире генерал-майором Эрханом Узуном
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    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/  Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО в Измире генерал-майором Эрханом Узуном.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены сотрудничество Азербайджана с НАТО, вклад нашей страны в международные миротворческие операции, вопросы безопасности, военно-политические процессы в регионе и другие темы.

    Находящийся в Азербайджане в связи с очередным оценочным учением НАТО 2-го уровня с ОСС мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, Э.Узун особо подчеркнул, что высоко оценивает усилия координации Вооруженных сил Азербайджана с НАТО и странами-партнерами, а также вклад страны в восстановление международного мира и безопасности.

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