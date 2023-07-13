Обсуждена организация совместной деятельности Азербайджана и Израиля в области охраны границы

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 13 июля принял делегацию во главе с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галлантом, находящуюся с официальным визитом в нашей стране.

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев 13 июля принял делегацию во главе с министром обороны Государства Израиль Йоавом Галлантом, находящуюся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

В аппарате ГПС была организована официальная церемония приветствия, министр обороны Израиля Йоав Галлант прошел перед почетным караулом и оставил запись в “Книге почетных гостей”.

На встрече начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев подчеркнул, что взаимовыгодные отношения между Азербайджаном и Государством Израиль успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военно-технической сфере.

В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы совместной деятельности между структурами, подчеркнута значительная роль таких визитов в дальнейшем развитии двусторонних отношений, проведен обмен мнениями о развитии сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.