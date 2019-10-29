Обсужден вопрос расширения военного сотрудничества между министрами обороны Азербайджана и Узбекистана

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране для участия в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Баходиром Курбановым.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

Было отмечено, что активное сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в сфере безопасности служит укреплению мира и стабильности в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной сфере и в области военного образования, а также проведен широкий обмен мнениями по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического сотрудничества.

По завершении встречи между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан был подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2020-й год.