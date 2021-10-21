Обсужден вопрос расширения азербайджано-турецкого военного сотрудничества

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-полковник Арзу Рагимов встретился с военным атташе Турции в Азербайджане генерал-майором Зекерией Ялчыном.

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-полковник Арзу Рагимов встретился с военным атташе Турции в Азербайджане генерал-майором Зекерией Ялчыном.

Как сообщает Report в Госслужбе, генерал-полковник А. Рагимов поздравил нового военного атташе с началом деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в деятельности.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Турцией развиваются по восходящей линии, обсуждено сотрудничество в военной сфере, в том числе дальнейшее расширение обмена опытом в области призыва и мобилизации, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.