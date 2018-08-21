Обсудят перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 21 августа начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Республику Беларусь.

Как сообщили Report в министерстве обороны, сначала делегация во главе с генерал-полковником Н.Садыковым возложила венок к Вечному огню у мемориального комплекса "Брестская крепость – герой".

В рамках визита будут обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.