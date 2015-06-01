Вопросы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызской Республикой обсуждены в Бишкеке

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Бишкеке министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с кыргызским коллегой Абибуллой Кудайбердиевым.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, 1 июня возглавляемая З.Гасановым делегация посетила мемориальный комплекс "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкек и возложила венок к монументу.

Затем состоялась официальная церемония встречи З.Гасанова с министром обороны Кыргызской Республики Абибуллой Кудайбердиевым.

На встрече с участием делегаций были затронуты двусторонние переговоры, отмечена важность проведенных встреч, также были обсуждены вопросы кадровой подготовки, обмена опытом и развития сотрудничества в военной сфере.

Затем делегация министерства обороны посетила Центр боевой подготовки Вооруженных сил Кыргызской Республики в городе Кой-Таш. Прошел также брифинг, на котором была представлена информация об истори, деятельности и структуре центра.

Визит продлится до 2 июня.