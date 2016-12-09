Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ 9 декабря министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Венгрия в Азербайджане Имре Ласлоцким.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны.

Стороны обсудили вопросы передачи полномочий представительства НАТО в Азербайджане с посольства Румынии в нашей стране в посольство Венгрии в Баку с января 2017 года и возможностей дальнейшей деятельности.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями относительно динамики развития азербайджано-венгерских связей, перспектив военного сотрудничества, военно-политической ситуации в регионе и армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Министр обороны пожелал успехов дипломату в сфере развития сотрудничества Азербайджана с НАТО, а также с Венгрией.

Посол, в свою очередь, подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для дальнейшего развития связей между нашими государствами.