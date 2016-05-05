Министры Азербайджана и Турции обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Силами турецкой жандармерии, генералом армии Галипом Менди.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны отметил о расширении при поддержке глав государств деятельности на основе согласованного и утвержденного между военными структурами ежегодного плана сотрудничества.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что визит в Азербайджан командующего Силами турецкой жандармерии еще более углубит связи.

Выразив удовлетворение первым визитом в нашу страну, генерал армии Г.Менди напомнил об опирающихся на дружественные традиции древних исторических корнях наших стран.

Затем обсудили перспективы связей между военными структурами Азербайджана и Турции, вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и пр. областях.