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    Министры Азербайджана и Турции обсудили перспективы развития военного сотрудничества

    Закир Гасанов встретился с командующим Силами турецкой жандармерии

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Силами турецкой жандармерии, генералом армии Галипом Менди.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Министр обороны отметил о расширении при поддержке глав государств деятельности на основе согласованного и утвержденного между военными структурами ежегодного плана сотрудничества.

    Генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что визит в Азербайджан командующего Силами турецкой жандармерии еще более углубит связи.

    Выразив удовлетворение первым визитом в нашу страну, генерал армии Г.Менди напомнил об опирающихся на дружественные традиции древних исторических корнях наших стран.

    Затем обсудили перспективы связей между военными структурами Азербайджана и Турции, вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и пр. областях. 

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