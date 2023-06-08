Обстреляны позиции азербайджанской армии

8 июня с 11:25 до 18:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии, расположенные в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском

8 июня с 11:25 до 18:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии, расположенные в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно прекращены.