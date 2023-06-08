О нас

Обстреляны позиции азербайджанской армии

Обстреляны позиции азербайджанской армии 8 июня с 11:25 до 18:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии, расположенные в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском
Армия
8 июня 2023 г. 20:57
Обстреляны позиции азербайджанской армии

8 июня с 11:25 до 18:40 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, периодически обстреливали позиции нашей армии, расположенные в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры на указанных направлениях.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно прекращены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

Самое важное

Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi