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Обстреляны позиции армии Азербайджана

Обстреляны позиции армии Азербайджана 6 июня с 11:40 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.
Армия
6 июня 2023 г. 20:00
Обстреляны позиции армии Азербайджана

6 июня с 11:40 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, примерно в 16:25 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

В то же время члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлении Шушинского, Ходжавендского и Агдамского районов.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - заявили в Минобороны.

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Версия на английском языке Positions of Azerbaijani Army subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycan Ordusunun mövqelərini fasilələrlə atəşə tutub

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