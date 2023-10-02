Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района

2 октября с 17: 20 до 18: 00 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении нас

2 октября с 17: 20 до 18: 00 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Кроме того, на наши позиции, расположенные в указанном направлении, с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.

Подразделения азербайджанской армии потерь не понесли, на указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.