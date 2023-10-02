О нас

Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района

Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района 2 октября с 17: 20 до 18: 00 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении нас
Армия
2 октября 2023 г. 20:15
Обстреляны позиции армии Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района

2 октября с 17: 20 до 18: 00 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Кроме того, на наши позиции, расположенные в указанном направлении, с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.

Подразделения азербайджанской армии потерь не понесли, на указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Army positions in Kalbajar subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə mövqelərimiz atəşə tutulub

Другие новости из категории

Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе
Опубликован список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе
2 октября 2023 г. 19:00
Сельджук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе
Сельджук Байрактар: Все увидели силу тюрков в Карабахе
2 октября 2023 г. 17:57
Сельджук Байрактар: В скором времени БПЛА Akıncı будут переданы Азербайджану
Сельджук Байрактар: В скором времени БПЛА Akıncı будут переданы Азербайджану
2 октября 2023 г. 17:44
После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были обезврежены 123 мины
После локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе были обезврежены 123 мины
2 октября 2023 г. 17:41
ГПС: В прошлом месяце задержаны 52 нарушителя госграницы
ФотоГПС: В прошлом месяце задержаны 52 нарушителя госграницы
2 октября 2023 г. 17:03
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по военной машине Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по военной машине Армении
2 октября 2023 г. 15:40
В Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
ФотоВ Каспийском море начались совместные азербайджано-казахстанские военные учения
2 октября 2023 г. 13:14
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
1 октября 2023 г. 12:20
В Гусаре завершилась церемония прощания с шехидом Вусалом Оруджевым
ФотоВ Гусаре завершилась церемония прощания с шехидом Вусалом Оруджевым
1 октября 2023 г. 12:11
В Азербайджане начался очередной осенний призыв на военную службу
В Азербайджане начался очередной осенний призыв на военную службу
1 октября 2023 г. 09:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi