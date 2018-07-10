ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения войск

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 10-го июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и руководитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ), полковник Владимир Минарик.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнийен Йович и представитель ГПВУ, полковник-лейтенант Ральф Боссхард.