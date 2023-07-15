Обращения к миротворцам в связи с действиями армянских вооруженных формирований против пассажирских самолетов остались безответными

"Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что незаконные армянские вооруженные формирования представляют серьезную угрозу безопасности воздушных полетов, никаких мер предпринято не было".

"Несмотря на неоднократные обращения к командованию российского миротворческого контингента о том, что незаконные армянские вооруженные формирования представляют серьезную угрозу безопасности воздушных полетов, никаких мер предпринято не было".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.

"13 июля в результате применения радиопомех против пассажирского самолета Gulfstream G280 азербайджанской авиакомпании, выполнявшего рейс по маршрутам Зангилан-Физули с 11:54 до 12:07 и Физули-Баку с 13:02 до 13:17, в его системе спутниковой навигации GPS произошел сбой.

Сообщаем, что незаконными армянскими вооруженными формированиями и ранее был зафиксирован факт применения радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов”, - подчеркивается в сообщении.