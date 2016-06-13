Оборот мирового оружейного рынка достиг максимума за последние 10 лет

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Мировой рынок вооружений в минувшем году продемонстрировал максимальный рост за последние 10 лет. Оборот в оружейной сфере вырос на 10% по сравнению с показателем 2014 года — до 65 млрд. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в отчете Global Defence Trade Report.

Отмечается, что рост оборота на отраслевом рынке произошёл вследствие наращивания объёмов закупок Саудовской Аравией. В частности, Эр-Рияд увеличил импорт вооружений до 9,3 млрд. долларов или на 50%, заняв по данному критерию первое место в мире. Интенсификация закупок связана с участием Саудовской Аравии в йеменском конфликте, а также с соперничеством королевства с Ираном.

Второе место по импорту вооружения в мире заняла Индия, третье — Австралия.

По данным отчета, в тройку крупнейших экспортеров оружия в мире входят США, Россия и Германия.