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Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне

Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне.
Армия
21 сентября 2022 г. 10:55
Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне

Обнаружены еще 90 мин, установленных армянами в Лачыне.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сообщается, что продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных диверсионными группами вооруженных сил Армении.

20 сентября в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями на территории Лачынского района, в ущелье горы Бейюк Ишыглы были обнаружены еще 90 противопехотных мин типа Э-001 М, произведенных в Армении в 2021 году.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии с высоким профессионализмом продолжают работы по очистке заминированных противником территорий.

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Версия на английском языке Фото90 more mines buried by Armenians in Lachin discovered
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