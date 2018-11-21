Обнародованы вопросы бакинской встречи между министром обороны Азербайджана, начальниками генштабов Турции и Грузии

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Четвертая трехсторонняя встреча военного руководства Азербайджана, Грузии и Турции состоится в Турции".
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам третьей трехсторонней встречи в Баку сказал министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.
Он отметил, что бакинская встреча министра обороны Азербайджана, начальника Генштаба ВС Турции генерала армии Яшара Гюлера и начальника Генштаба ВС Грузии генерал-майора Владимира Чачибая состоялась на основе поручений руководства трех братских стран.
Министр отметил, что во время встречи была обсуждена военно-политическая ситуация в регионе: "Бакинская встреча подтверждает, что сотрудничество трех братских стран находится на стратегическом уровне. Целью встречи является обеспечение безопасности реализуемых тремя государствами в регионе стратегических, экономических проектов, поддержка обеспечения в регионе мира и стабильности".
З.Гасанов отметил, что на встрече также был заслушан отчет по деятельности рабочей группы на протяжении нескольких лет:
"Мы утвердили план деятельности на 2019 год. На встрече, опираясь на международное право, был затронут вопрос территориальной целостности государств, неприкосновенности границ. В трехстороннем формате было подтверждено сотрудничество армий трех стран на более высоком уровне. Планируется углубление сотрудничества в военной, военно-образовательной, военно-медицинской и других сферах, и мы приняли решение в связи с этим. В настоящее время на территории Турции проходят трехсторонние командно-штабные учения по обеспечению безопасности экономических проектов. Начиная с этого года в учениях используется военная сила. Очередная трехстороння встреча состоится в Турции".
Samirə AbdullayevaАвтор новости