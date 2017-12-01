Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 декабря

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на 1-ое декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 87 032 400,63 маната, 212 873,88 доллара США, 9236,0 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.