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    Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 декабря

    В Фонде собраны средства в размере 87 032 400,63 маната, 212 873,88 доллара США, 9236,0 евро и 5000,0 рублей

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, на 1-ое декабря текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 87 032 400,63 маната, 212 873,88 доллара США, 9236,0 евро и 5000,0 рублей.

    Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.

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