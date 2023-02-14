Обнародованы правила приема на военно-медицинский факультет АМУ

Объявлены правила приема на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета по специальностям "военная медицина" и "военное фельдшерское дело" на 2023/2024 учебный год.

Объявлены правила приема на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета по специальностям "военная медицина" и "военное фельдшерское дело" на 2023/2024 учебный год.

Как сообщает Report, обучение будет вестись в течение шести лет на азербайджанском языке в очной форме.

К приемному тестовому экзамену будут допускаться кандидаты, пригодные к военной службе по заключению военной врачебной комиссии.

Обучение на военно-медицинском факультете бесплатное. По завершении 4-го курса учащиеся принесут военную присягу и будут охвачены всеми видами обеспечения.

В течение 4 курсов учащиеся будут получать ежемесячное пособие в размере 90 манатов, а в последние 2 года – 181 манат. К ежемесячным пособиям отличившихся в учебе и дисциплине отличников предусмотрены надбавки.

Желающие поступить на военно-медицинский факультет по специальностям "военная медицина" и "военное фельдшерское дело" должны обратиться к начальнику факультета в период с 1 по 30 апреля.