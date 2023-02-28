Обнародовано количество привлеченной к разминированию освобожденных территорий техники

К операциям по разминированию освобожденных территорий привлекаются машины-миноискатели и специально обученные собаки.

К операциям по разминированию освобожденных территорий привлекаются машины-миноискатели и специально обученные собаки.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, в Азербайджане в операциях по выявлению мин до сих пор было задействовано более 50 машин-миноискателей: "Во время операций по выявлению мин также используется бронированная техника, бульдозеры и экскаваторы, которые способствуют более быстрому и эффективному поиску".