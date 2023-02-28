О нас

Обнародовано количество привлеченной к разминированию освобожденных территорий техники

Обнародовано количество привлеченной к разминированию освобожденных территорий техники К операциям по разминированию освобожденных территорий привлекаются машины-миноискатели и специально обученные собаки.
Армия
28 февраля 2023 г. 14:26
Обнародовано количество привлеченной к разминированию освобожденных территорий техники

К операциям по разминированию освобожденных территорий привлекаются машины-миноискатели и специально обученные собаки.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом журналистам заявил председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

По его словам, в Азербайджане в операциях по выявлению мин до сих пор было задействовано более 50 машин-миноискателей: "Во время операций по выявлению мин также используется бронированная техника, бульдозеры и экскаваторы, которые способствуют более быстрому и эффективному поиску".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə minatəmizləməyə cəlb olunan texnikaların sayı açıqlanıb

Самое важное

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоАзербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
26 февраля 2023 г. 11:14
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
25 февраля 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi