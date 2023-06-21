Обнародовано количество обнаруженных на освобожденных территориях мин

На освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 83 993 гектара.

На освобожденных от оккупации территориях от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены 83 993 гектара.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник оперативного управления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Он отметил, что до сих пор было обнаружено и уничтожено более 89 тыс. мин и боеприпасов.

"Мы с первых дней очищали от мин жилые районы, дорожные и инфраструктурные объекты, объекты в связи с проектами по линям электропередач, деятельность в этом направлении продолжается. В настоящее время в связи с переселением работы ведутся в Лачыне, Забухе и Сусе".