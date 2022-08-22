Обнародовано число мин, обезвреженных в августе этого года

Обнародовано число мин, обезвреженных в августе 2022 года.

Обнародовано число мин, обезвреженных в августе 2022 года.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, в течение августа было выявлено и обезврежено 1 275 единиц противопехотных, 16 противотанковых мин, 281 единица неразорвавшихся боеприпасов, расчищено 1 428 га территории.

"В целом на освобожденных территориях на сегодняшний день очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 25 760 гектаров. Было обнаружено и уничтожено 7 434 единицы противопехотных, 2 207 единиц противотанковых мин и 9 911 единиц неразорвавшихся боеприпасов", - отмечается в сообщении ведомства.