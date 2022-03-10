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Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных ГПС в азербайджанской части Каспия

Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных ГПС в азербайджанской части Каспия Государственная пограничная служба Азербайджана обнаружила в азербайджанской части Каспийского моря 132 единицы различных боеприпасов (9 противотанковых мин, 121 патрон различного калибра, 1 магазин от автомата, 1 пулеметную ленту).
Армия
10 марта 2022 г. 11:26
Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных ГПС в азербайджанской части Каспия

Государственная пограничная служба Азербайджана обнаружила в азербайджанской части Каспийского моря 132 единицы различных боеприпасов (9 противотанковых мин, 121 патрон различного калибра, 1 магазин от автомата, 1 пулеметную ленту).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

Было отмечено, что в рамках мер по борьбе с контрабандой сумма конфискованных товаров, денег, ценных бумаг и ювелирных изделий, наркотиков и других запрещенных предметов оценивается в 131 052,4 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanın Xəzərdə aşkarladığı silah-sursatların sayı açaqlanıb

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