Обнародовано число боеприпасов, обнаруженных ГПС в азербайджанской части Каспия

Государственная пограничная служба Азербайджана обнаружила в азербайджанской части Каспийского моря 132 единицы различных боеприпасов (9 противотанковых мин, 121 патрон различного калибра, 1 магазин от автомата, 1 пулеметную ленту).

Государственная пограничная служба Азербайджана обнаружила в азербайджанской части Каспийского моря 132 единицы различных боеприпасов (9 противотанковых мин, 121 патрон различного калибра, 1 магазин от автомата, 1 пулеметную ленту).

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана по итогам деятельности в 2021 году.

Было отмечено, что в рамках мер по борьбе с контрабандой сумма конфискованных товаров, денег, ценных бумаг и ювелирных изделий, наркотиков и других запрещенных предметов оценивается в 131 052,4 тыс. манатов.