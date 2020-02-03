Обнародованы сенсационные факты о купленных Арменией истребителях СУ-30

"До сегодняшнего дня известно о более двадцати фактов крушения различных модификаций самолетов-истребителей из поколения Су-30, которые Армения приобрела у России".

Об этом Report заявил эксперт по расчету боевых возможностей ВВС Азербайджана, полковник запаса Октай Бадалов.

По его словам, помимо увеличения случаев крушения истребителей СУ-30, привлекает внимание устаревание их боевых качеств и не соответствие современным стандартам: "Расскажу один факт: например, в 90-ые годы прошлого века истребители СУ-30МКИ занимали одно из первых мест в вооружении ВВС Индии. Более 10% авиакатастроф и инцидентов с участием Су-30МКИ в Индии были связаны именно со столкновением такого типа самолетов с птичьими стаями. Кроме того, дорого обходится эксплуатация СУ-30, использование которых сложно для использования в вооруженных конфликтах современного мира и которые бесперспективны против угроз. Так, на примерно час полета истребителя тратится более 50 тыс. долларов. Ограниченность возможностей маневрирования и дороговизна эксплуатации привели к тому, что компания Hindustan Aeronautics решила с марта текущего года приостановить производство самолетов такого типа".

Октай Бадалов

"Другой факт: Только 4 из 28 Су-30 на вооружении ВВС Малайзии боеспособны. Другие долгое время хранятся на ремонтных заводах с целью ремонта", - отметил О.Бадалов.

По мнению эксперта, случившиеся до этого дня авиакатастрофы еще раз показывают, что истребители Су-30, о которых воодушевленно говорит Армения, вовсе не обладают боевыми способностями, которые раздуваются: "Поэтому мысли, озвучиваемые военно-политическим руководством Армении об истребителям Су-30, оцениваются как шаг для повышения авторитета армии, которая с точки зрения морально-психологической совершенно опустилась перед армянской общественностью".

Отметим, что крушение по неизвестной причине 27 января в провинции Умм аль-Буаги на северо-востоке Алжира истребителя Су-30СМ российского производства в очередной раз актуализировало рассуждения о степени безопасности средств авиации подобного рода. По распространенным в СМИ данным, не сумевшие катапультироваться оба пилота истребителя погибли.