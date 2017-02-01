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    Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

    До 1 февраля в фонд поступило 79 544 198,44 AZN, 212 673,88 долларов США, 6235,69 евро и 5000,0 рублей

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/  Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 февраля текущего года.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на 1 февраля текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 79 544 198,44 AZN, 212 673,88 долларов США, 6235,69 евро и 5000,0 рублей.

    Отметим, что Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.

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