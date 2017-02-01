Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам на 1 февраля текущего года.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на 1 февраля текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 79 544 198,44 AZN, 212 673,88 долларов США, 6235,69 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным Силам создан Указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.