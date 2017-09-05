Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на 1-ое сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 84 650 521,36 маната, 212 873,88 доллара США, 8 336,0 евро и 5 000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.