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    Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

    На 1 сентября средства фонда составили 84 650 521,36 маната, 212 873,88 доллара, 8336 евро и 5000 рублей

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на 1-ое сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 84 650 521,36 маната, 212 873,88 доллара США, 8 336,0 евро и 5 000,0 рублей.

    Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджанской Республики номер 755 от 17 августа 2002 года.

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