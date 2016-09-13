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    Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

    По состоянию на 1 сентября 2016 года в фонд поступил 76 261 691 манат

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в августе в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики поступили 641 612 манатов и 300 евро.

    На 1 сентября 2016 года в фонд поступили 76 261 691 манат, 212 373 доллара США, 4193 евро и 5000,0 рублей.

    Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.

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