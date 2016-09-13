Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

По состоянию на 1 сентября 2016 года в фонд поступил 76 261 691 манат

13 сентября, 2016 11:06

https://report.az/storage/news/42a92ed4a4d492827b21099cb8071d77/bf3475af-7010-43c2-8d98-aeb377c65eaa_292.jpg Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, в августе в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики поступили 641 612 манатов и 300 евро. На 1 сентября 2016 года в фонд поступили 76 261 691 манат, 212 373 доллара США, 4193 евро и 5000,0 рублей. Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года.