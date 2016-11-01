Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, на 1 ноября текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики сосредоточены средства в размере 7.501.135,23 AZN, 212.373,88 долларов США, 4793,69 евро и 5000,0 рублей.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики №755 от 17 августа 2002 года.