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    Обнародована программа визита Авигдора Либермана в Азербайджан

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Азербайджан

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, 13 сентября делегация во главе с Министром обороны Израиля Авигдором Либерманом совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

    В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в Министерстве Обороны и других государственных структурах Азербайджана.В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, интересующие стороны.

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