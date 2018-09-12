Обнародована программа визита Авигдора Либермана в Азербайджан

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита министра обороны Израиля Авигдора Либермана в Азербайджан

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, 13 сентября делегация во главе с Министром обороны Израиля Авигдором Либерманом совершит официальный визит в Азербайджанскую Республику.

В рамках визита предусмотрены встречи израильской делегации в Министерстве Обороны и других государственных структурах Азербайджана.В ходе встреч будут обсуждаться аспекты региональной безопасности, перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической сферах и другие вопросы, интересующие стороны.