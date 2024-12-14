Обнародован список пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане

При содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана в течение 5 месяцев был составлен список лиц, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов в 11 районах и городах страны (Физули, Бейлаган, Агдам, Агджабе

При содействии Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана в течение 5 месяцев был составлен список лиц, пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов в 11 районах и городах страны (Физули, Бейлаган, Агдам, Агджабеди, Барда, Тертер, Гёранбой, Нафталан, Абшерон, Баку и Сумгайыт).

Как передает Report, об этом заявил председатель Ассоциации пострадавших от мин в Азербайджане Рей Керимоглу на мероприятии в Международном евразийском фонде печати, посвященном результатам исследования.

Исследование проводилось в рамках проекта "Поддержка снижения несчастных случаев из-за мин/НБП (Неразорвавшиеся боеприпасы - ред.) и их последствий" , реализуемого Ассоциацией пострадавших от мин в Азербайджане при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

"Затем в указанных районах и городах мы провели опросы при помощи агентов международной организации Системы управления информацией (İMİSMA). Для реализации проекта мы сформировали команду из пострадавших лиц, были заполнены анкеты под нзаванием "Отчет о случаях мин/НБП и пострадавших" и "Изучение потребностей для общественной реабилитации и реинтеграции пострадавших от мин". Из почти тысячи пострадавших от мин в указанных районах и городах в опросах приняли участие 866 человек, затем собранные данные были проанализированы", - сказал руководитель проекта.

Он отметил, что собранные данные планируется использовать для разработки эффективных программ по предотвращению вреда, который мины/НБП могут нанести жизни и здоровью людей, снижению ущерба и улучшению социального положения пострадавших.

Затем эксперт проекта, известный юрист Мирали Гусейнов представил участникам результаты проведенных опросов.

Начальник отдела просвещения и работы с пострадавшими Агентства Азербайджана по разминированию Рамиль Азизов рассказал об актуальности минной проблемы и мерах, предпринимаемых агентством по устранению последствий минной проблемы:

"После Отечественной войны зарегистрировано 382 жертвы мин, из них 70 человек погибли, 312 получили ранения различной степени тяжести.

Около 70% этих инцидентов произошли не в оборонительных пунктах, а на гражданских территориях за пределами бывшей линии соприкосновения. В результате просветительских и информационных мероприятий с 2020 года наблюдается снижение количества подобных инцидентов. Благодаря мерам, предпринятым совместно с государственными органами - МВД, Генпрокуратурой, МЧС и другими удалось предотвратить более половины инцидентов".

Специалист по разминированию регионального офиса Программы развития ООН (ПРООН) Кадим Тарик высоко оценил исследование и подчеркнул актуальность минной проблемы в Азербайджане и важность международной поддержки в ее решении. Рассказывая о деятельности представляемой им организации, К.Тарик отметил, что поддержка Азербайджана в данном вопросе будет продолжаться более интенсивными темпами.

Президент Международного евразийского фонда печати Умуд Мирзаев отметил, что данная организация более 25 лет прилагает усилия для решения минной проблемы. Он рассказал о важности взаимодействия государственных органов и НПО в борьбе с этой проблемой.