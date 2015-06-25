Обнародован список мероприятий по случаю 97-й годовщины создания азербайджанской армии

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Министерство обороны обнародовало список мероприятий, которые будут проводиться по случаю 97-й годовщины создания Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, согласно указанию министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, планируется проведение мероприятий в Отдельной общевойсковой армии, подразделениях, военных частях, учебных заведениях специального назначения и гарнизонах (Баку, Гянджа, Лянкяран, Нахчыван), в домах офицеров.

Согласно плану, посещаются Аллеи шехидов, организуются встречи ветеранов вооруженных сил и ветеранов войн с личным составом, проводятся культурно-массовые мероприятия с участием руководства местных исполнительных властей, представителей общественности, организаций ветеранов, деятелей культуры и искусства, проводятся торжественное шествие личного состава, выступления военных оркестров в парках, демонстрируются фильмы об армии и т.д.