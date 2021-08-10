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Обнародован объем средств, потраченных в этом году на оборону и нацбезопасность

Обнародован объем средств, потраченных в этом году на оборону и нацбезопасность В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета на оборону и национальную безопасность по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 73,9% или 1076,3 млн манатов и составили 2533,4 млн манатов.
Армия
10 августа 2021 г. 16:52
Обнародован объем средств, потраченных в этом году на оборону и нацбезопасность
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В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета на оборону и национальную безопасность по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 73,9% или 1076,3 млн манатов и составили 2533,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о реализации программ государственного бюджета, в том числе по пилотным разделам функциональной классификации расходов бюджета.

Было отмечено, что расходы на оборону и национальную безопасность были выполнены на 102,3%, что на 56,1 млн манатов больше прогнозного показателя в 2477,3 млн манатов. Эти расходы составляют 55,2% годового прогноза.

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