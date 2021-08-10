Обнародован объем средств, потраченных в этом году на оборону и нацбезопасность

В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета на оборону и национальную безопасность по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 73,9% или 1076,3 млн манатов и составили 2533,4 млн манатов.

В январе-июне текущего года расходы государственного бюджета на оборону и национальную безопасность по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 73,9% или 1076,3 млн манатов и составили 2533,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о реализации программ государственного бюджета, в том числе по пилотным разделам функциональной классификации расходов бюджета.

Было отмечено, что расходы на оборону и национальную безопасность были выполнены на 102,3%, что на 56,1 млн манатов больше прогнозного показателя в 2477,3 млн манатов. Эти расходы составляют 55,2% годового прогноза.