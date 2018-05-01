Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, по состоянию на 1 мая текущего года, в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 90.425.728,04 AZN, 213.577,88 долларов США, 11036,0 евро и 5000,0 рублей.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики за номером 755 от 17 августа 2002 года.