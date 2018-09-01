Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на 1-ое сентября текущего года в Фонде помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 93.412.236,19 манат, 213.577,88 долларов США, 12436,0 евро и 5000,0 рублей.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики за номером 755 от 17 августа 2002 года.