Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии продолжают процесс очистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии продолжают процесс очистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Обнаруженные на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района 259 противопехотных мин типа ПМН-Э были обезврежены.

В целом, на 28 сентября территория Алагёлляр Кяльбаджарского района была очищена от 543 противопехотных мин типа ПМН-Э и 8 противотанковых мин типа ТМ-62М.