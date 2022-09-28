О нас

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии продолжают процесс очистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.
Армия
28 сентября 2022 г. 15:35
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии продолжают процесс очистки территорий и путей снабжения, заминированных диверсионными группами в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Обнаруженные на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района 259 противопехотных мин типа ПМН-Э были обезврежены.

В целом, на 28 сентября территория Алагёлляр Кяльбаджарского района была очищена от 543 противопехотных мин типа ПМН-Э и 8 противотанковых мин типа ТМ-62М.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mines buried for another provocation in Kalbajar direction neutralized
Версия на азербайджанском языке Təxribat məqsədilə Kəlbəcər istiqamətində basdırılan növbəti minalar zərərsizləşdirilib

Самое важное

Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
Обезврежены установленные в Кельбаджарском направлении мины
28 сентября 2022 г. 15:35
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
В Азербайджане ожидается ежегодное повышение пенсий независимо от роста зарплаты
28 сентября 2022 г. 15:24
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
На месте гибели первых шехидов Отечественной войны установлен памятник
27 сентября 2022 г. 14:33
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло два года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2022 г. 00:00
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
26 сентября 2022 г. 22:03
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
Список включенных в медиа-реестр журналистов будет находиться в открытом доступе
26 сентября 2022 г. 16:31
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
Президент утвердил правила ведения медиа-реестра
26 сентября 2022 г. 16:00
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
Президент Азербайджана принял председателя Госдумы России
26 сентября 2022 г. 13:36
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости
24 сентября 2022 г. 16:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi