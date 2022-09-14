Обезврежены четыре армянских военнослужащих на минометной позиции, уничтожен "Камаз"

Обнародованы последние данные о военной операции Вооруженных сил Азербайджана против провокаций армянской армии.

Обнародованы последние данные о военной операции Вооруженных сил Азербайджана против провокаций армянской армии.

Как сообщает Report, об этом пишет Caliber.

Сообщается, что в 12:15 точным огнем была уничтожена живая сила противника, находившаяся в окопах. Были также обезврежены четыре военнослужащих вооруженных сил Армении, находившихся на минометной позиции.

Кроме того, в 12:20 на артиллерийской позиции Армении была уничтожена зенитная пушка КС-19, а в 12:28 на боевой позиции – грузовик марки "Камаз".