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Обезврежены четыре армянских военнослужащих на минометной позиции, уничтожен "Камаз"

Обезврежены четыре армянских военнослужащих на минометной позиции, уничтожен "Камаз" Обнародованы последние данные о военной операции Вооруженных сил Азербайджана против провокаций армянской армии.
Армия
14 сентября 2022 г. 13:21
Обезврежены четыре армянских военнослужащих на минометной позиции, уничтожен Камаз

Обнародованы последние данные о военной операции Вооруженных сил Азербайджана против провокаций армянской армии.

Как сообщает Report, об этом пишет Caliber.

Сообщается, что в 12:15 точным огнем была уничтожена живая сила противника, находившаяся в окопах. Были также обезврежены четыре военнослужащих вооруженных сил Армении, находившихся на минометной позиции.

Кроме того, в 12:20 на артиллерийской позиции Армении была уничтожена зенитная пушка КС-19, а в 12:28 на боевой позиции – грузовик марки "Камаз".

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Версия на английском языке Azerbaijani Army destroys four servicemen in mortar positions and KamAZ truck
Версия на азербайджанском языке Ermənilərin minaatan mövqeyində olan 4 hərbçisi zərərsizləşdirilib, "KamAZ"ı məhv edilib

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