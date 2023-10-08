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Обезврежен принадлежащий армянским ВС квадрокоптер

Обезврежен принадлежащий армянским ВС квадрокоптер Подразделениями азербайджанской армии обезврежен принадлежащий ВС Армении квадрокоптер.
Армия
8 октября 2023 г. 13:55
Обезврежен принадлежащий армянским ВС квадрокоптер

Подразделениями Азербайджанской армии обезврежен принадлежащий ВС Армении квадрокоптер.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 8 октября около 12:50 квадрокоптер, принадлежащий подразделениям Вооруженных сил Армении, предпринял попытку совершить разведывательный полет над оборонительными позициями подразделений Азербайджанской армии, расположенными в направлении горы Кылинджли Кяльбаджарского района.

"Обнаруженный нашими подразделениями квадрокоптер был обезврежен специальными техническими средствами", - добавили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijani MoD: Quadrocopter of Armenian armed forces neutralized
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus kvadrokopter zərərsizləşdirilib

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